VIDÉO - La belle histoire du jour : Pooh, le chat "bionique" qui remarche grâce à l'exploit d'un chirurgien

Pooh est un jeune chat bulgare âgé d'1 an. Depuis un accident avec un train, qui lui a arraché les deux pattes arrière, il ne pouvait plus se déplacer. Quelques mois plus tard et après un passage chez le véterinaire, il a bénéficié d'une double greffe de pattes artificielles en caoutchouc montées sur titane.





Un mois après l'opération, le félin marche avec ses prothèses et "peut sauter et courir", selon Vladislav Zlatinov, le chirurgien vétérinaire qui lui a rendu sa mobilité.





Une opération similaire avait déjà eu lieu en Grande-Bretagne en 2009 : un chat nommé Oscar avait été greffé de pattes artificielles. L’opération avait coûté près de 60 000 euros.