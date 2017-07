VIDÉO - L’œil rouge de Jupiter comme vous ne l'avez jamais vu

9.000 kilomètres de distance. Jamais l'œil rouge qui tournoie à la surface de Jupiter et qui intrigue les astronomes depuis plus de trois siècles n’avait été observé d’aussi près. La Nasa a publié mercredi soir sur son site une série d'images inédites de la Grande Tache rouge jovienne, de son nom officiel, prises mardi matin par la sonde Juno. Sur les photos publiées, on voit cette tache comme flottant au milieu d'un écosystème bleuté et formant une sorte de tourbillon rouge.





Il s’agit en réalité d’un anticyclone de 16.350 km de diamètre, soit 1,3 fois celui de la Terre. "Pendant des siècles les scientifiques ont observé, se sont interrogés et ont théorisé" sur ce phénomène, l’un des plus célèbres du système solaire, rappelle Scott Bolton, du Southwest Research Institute à San Antonio, le responsable scientifique de la mission. "Désormais nous avons les meilleures images de cette tempête iconique", s'est-il réjoui dans un communiqué.