Manger trop de sucre nous rendrait dépressif

On savait qu’il faisait grossir, on sait maintenant qu’il favoriserait la dépression. Le sucre a été l’objet d’une nouvelle étude menée par l’ University College London (UCL). Selon celle-ci, les hommes qui ont la plus forte consommation de sucre (via des aliments comme les gâteaux ou les sodas) ont 23% de risques supplémentaires de développer des troubles mentaux comme la dépression ou des crises d'angoisse dans les cinq années suivantes.





Selon les chercheurs, leurs travaux suggèrent "que la consommation de sucre venant de la nourriture ou des boissons a un effet sur la santé psychologique à long terme et que le fait de la diminuer peut être associé à une meilleure santé psychologique"