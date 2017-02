VIDÉO - Méribel : ils forment un coeur géant pour Thomas Pesquet

Le rendez-vous était précis : mercredi 15 février, à 18h12 et 50 secondes, la station spatiale internationale (ISS) "passait" au-dessus de Méribel, en Savoie. L'occasion pour le personnel de la station de ski de rendre un hommage à Thomas Pesquet, astronaute français au sein de l'ISS depuis trois mois maintenant.





Et les participants n'ont pas lésiné sur leurs efforts puisqu'ils ont mis au point un immense coeur de 80 mètres d'envergure grâce à 600 flambeaux placés à 2000 mètres d'altitude. Désormais, il ne reste plus qu'à attendre la photo que l'astronaute a certainement prise du rendez-vous, lui qui aime nous régaler avec des clichés pris depuis l'espace. Pour le coup, il s'agirait d'une véritable prouesse, lorsque l'on sait que l'ISS traverse la France en deux minutes et les Alpes en... 30 secondes.