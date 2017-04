VIDÉO - Le crash de la sonde Cassini mis en scène dans un clip hollywoodien

Long de plus de trois minutes, le clip fait d’images de synthèses revient sur les remarquables exploits de la sonde dans le système saturnien, depuis le largage du module Huygens sur Titan en 2005, à la découverte d'un vaste océan sous la surface glacée de la lune Enceladus en 2015. La vidéo, intitulée "Cassini’s Grand finale" (Le grand final de Cassini), évoque aussi "la fin spectaculaire" qui sera conclue quand "Cassini fera partie de la planète". Un euphémisme qui signifie, de manière plus cruelle, que la sonde va se désintégrer dans l’athmosphère "en s’approchant plus près de Saturne que jamais".