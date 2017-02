VIDÉO - Thomas Pesquet, ses plus belles images de France vue de l'espace

Depuis maintenant trois mois, jour pour jour, Thomas Pesquet agite Twitter et Instagram avec ses photos plus belles les unes que les autres. A 400 km d’altitude, à bord de la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute français profite dès qu’il le peut de la vue à couper le souffle dont il bénéficie au milieu des étoiles. Et chaque jour, il publie ainsi de nombreux clichés du monde entier vu de l’espace, allant des paysages arides, de nature sauvage aux mégapoles ultra-civilisés, de jour comme de nuit.