VIDEO - Revivez le lancement de la capsule Dragon de SpaceX en direction de l'ISS

Moins de dix minutes après le lancement, SpaceX est parvenu une nouvelle fois à faire redescendre le premier étage du lanceur pour le poser en douceur sur le sol non loin du Centre spatial Kennedy. C'est le septième succès de cette manœuvre délicate qui devrait permettre de réduire les coûts de mise sur orbite en réutilisant cette partie la plus coûteuse de la fusée. Le premier étage de 41 mètres de haut s'est déjà posé quatre fois sur une barge en mer et trois fois sur la terre ferme.