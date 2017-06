VIDÉO - Satellites grillés, couche d'ozone endommagée... quels impacts aurait une "super éruption solaire" sur notre planète ?

C’est à l’astronome Richard Carrington que revient la paternité de la première observation de cette saute d’humeur du Soleil, le 1er septembre 1859. Selon le CNRS, ce jour-là, deux éruptions solaires ont débouché sur la destruction pure et simple de 5% de l’ozone de notre atmosphère, tout en perturbant fortement les télécommunications par télégraphe électrique en Amérique du Nord et en Europe. Plus récemment, en janvier 2012, une éruption solaire massive a manqué la Terre de peu. Selon les spécialistes, elle aurait pu causer plus de mille milliards de dégâts.





La question se pose alors : dans notre société ultra-connectée, qu’adviendrait-il si une "super éruption solaire" venait à se déclarer ? Faudrait-il s’attendre à voir le monde plonger dans le chaos ? Très certainement. Si ce scénario ne déplairait sans doute pas à Roland Emmerich et à Hollywood, il n’en est pas moins possible ! Car si l’atmosphère de la Terre fait office de bouclier contre les éruptions "standards", une tempête conséquente pourrait bien avoir raison de nous. Dans ce cas précis, le phénomène serait susceptible d'endommager notre couche d'ozone (qui filtre les rayons ultraviolets) et de mettre à mal nos moyens de communications (les particules ionisées détraquant notre électronique). Pire : Selon une étude publiée dans la revue Nature communications et relayée par Slate, une éruption solaire "10.000 fois supérieur à la normale" pourrait tout simplement carboniser notre planète.





Que l’on se rassure cependant, selon l'astrophysicien Francis Rocard, qui s’exprimait sur le sujet dans les colonnes de l’Express, " le risque est très modéré, mais pas nul". L'apocalypse - solaire, en tout cas - n'est donc pas pour demain.