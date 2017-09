VIDÉO - La "Big Fucking Rocket", la nouvelle fusée de SpaceX permettra de faire un Paris-New York en 30 minutes

Mais c’est surtout l’utilisation de la BFR qu’Elon Musk souhaite faire dans un futur très proche - sa construction pourrait débuter d'ici 8 à 9 mois, a indiqué l'entrepreneur - qui risque de révolutionner le transport aérien tel qu’on le connaît. SpaceX projette d’utiliser la BFR pour des vols commerciaux de Terre à Terre. Avec une vitesse de croisière de 27.000 km/h (?!!!), son engin permettrait de relier Paris à New York en… 30 minutes ! Pour rappel, il faut actuellement entre 6h et 6h30 pour traverser l’Atlantique et rejoindre la Big Apple depuis Paris. Vingt-deux minutes seraient nécessaires pour aller de Hong Kong à Singapour et 49 minutes de New York à Sidney.