VIDÉO - SpaceX envoie dans l'espace sa première fusée à étage recyclé

SpaceX ouvre la voie au recyclage spatial. La société américaine a lancé avec succès jeudi 30 mars sa fusée Falcon-9, dont le premier étage avait déjà été utilisé en avril 2016 lors d'un précédent vol. Une première dans l'histoire de l'industrie spatiale, qui ouvre la voie à une possible troisième utilisation.





Lors d’une intervention sur Internet, Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX, s’est immédiatement félicité de ce succès :

"C’est un jour incroyable pour l’espace et l’industrie spatiale. On peut faire voler et revoler le premier étage d’un lanceur, qui est la partie la plus chère, et cela finira par aboutir à une énorme révolution du vol spatial".