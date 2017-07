VIDÉO - Succès du premier test complet de l'Hyperloop, le train à sustentation magnétique

La startup a aussi annoncé avoir construit un prototype de capsule longue de 8,5 mètres, faite d'aluminium et de fibre de carbone et destinée à transporter des passagers ou du fret dans les tubes. Car c'est là l'objectif recherché depuis 2013 : faire de cette capsule le moyen de transport du futur, et relier Los Angeles à San Fransisco en 35 minutes (plusieurs heures actuellement).