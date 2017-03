VIDÉO - Tasmanie : la bioluminescence, un phénomène féerique mais une menace pour l'environnement

C’est un spectacle impressionnant et d’une grande beauté. Ces derniers jours, les eaux de la côte nord-ouest de Tasmanie se parent d’une robe d’un bleu étincelant. Ce phénomène visible dans la baie Preservation et au cap Rocky est connu sous le nom de bioluminescence. Il s’agit de simples cellules de plancton du nom de Noctiluca scintillans. Face au mouvement des vagues, ces organismes cherchent à se protéger des prédateurs. Elles se déplacent et produisent de la lumière dans leur cytoplasme. En bref, elles brillent dans l’eau pour faire peur, voire pour attirer d'autres espèces susceptibles de les protéger. Une vraie alarme naturelle.