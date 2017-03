VIDÉO - Thomas Pesquet dévoile son quotidien (presque) normal à bord de l'ISS

Même à 400km de la Terre, l'astronaute français partage chaque jour son quotidien en postant des photos sur son compte Twitter. Une habitude qui lui a valu une popularité inédite. Depuis son arrivée à bord de l'ISS, le 20 novembre dernier, il raconte son quotidien dans l'espace. Et là-haut, son quotidien est (presque) normal. Séance de sport, petite toilette, un peu de rangement ou encore du bricolage. Le Français s'accorde aussi du bon temps et n'hésite pas à engloutir les macarons confectionnés tout spécialement par le chef Pierre Hermé, pour son anniversaire. Thomas Pesquet n'oublie pas non plus de supporter le XV de France devant sa télévision...