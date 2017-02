VIDÉO - Un iceberg de la taille de Bouches-du-Rhône prêt à se décrocher en antarctique

Larsen C n’en a plus pour longtemps. Située dans la péninsule Antarctique, la barrière de glace se fissure. Apparue en 2011, la faille ne dépassait alors pas une dizaine de kilomètres de long. Elle fait aujourd’hui plus de quatre-vingt-dix kilomètres. Fragilisée, la plate-forme de glace devrait prochainement laisser lui échapper un iceberg gigantesque. Mesurant plus de 5.000 kilomètres carrés, soit environ la taille des Bouches-du-Rhône, il devrait se décrocher dans les prochains mois. La NASA, qui suit l'évolution de près, a posté des photos de la crevasse vue du ciel.