VIDÉO - Un réveil plus tôt que prévu ? Le super-volcan du Yellowstone pourrait menacer l'humanité

CATASTROPHE - Le super-volcan de Yellowstone menace de se réveiller plus tôt que prévu. Les chercheurs de l'Arizona State University s'inquiètent des retombées du nuage de cendres et de dioxyde de carbone à l'échelle de la planète. En plus de tuer plusieurs milliers de personnes, cela pourrait empêcher la culture de la terre et polluer les eaux. De quoi faire craindre le pire à l'humanité.