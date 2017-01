VIDÉO - Une nouvelle espèce d'hippocampe découverte dans les profondeurs

C'est une première qui ne laisse pas les biologistes de marbre : une nouvelle espèce d'hippocampe a été observée, vivante, pour la première fois. Jusqu'ici, seules des traces de son existence avaient été retrouvées, dont plusieurs spécimens morts conservés dans des musées. Mais grâce aux avancées technologiques et plus particulièrement à un petit véhicule équipé d'une caméra et capable de sonder les eaux profondes, "Phyllopteryx dewysea" de son nom scientifique, a pu être filmé dans son habitat naturel, au large du littoral australien.









C'est en 2015 que, pour la première fois, les scientifiques sont arrivés à la conclusion qu'il existait bien une troisième espèce d'hippocampe à ajouter à celles que nous connaissions déjà : le dragon de mer feuillu - ou Phycodurus eques - et le dragon de mer commun (Phyllopteryx taeniolatus). Et pour les trouver, une seule direction : l'Australie !