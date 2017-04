VIDÉO - Cette Jamaïcaine est la nouvelle doyenne de l'humanité, et son secret de longévité laisse à méditer

Emma Morano, qui a survécu à ses huit frères et soeurs, s'était elle aussi confiée sur son secret de longévité, à savoir un régime alimentaire peu orthodoxe longtemps composé de trois oeufs par jour, deux crus et un frit. "Elle n'a jamais mangé de fruits ni de légumes. Sa particularité, c'est qu'elle a toujours mangé la même chose, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année", avait expliqué l'an dernier son médecin, Carlo Bava.





Selon le GRG, centre de recherches américain qui recense les super-centenaires à travers le monde, et le pays où elles vivent, la nouvelle doyenne de l'humanité est suivie par deux Japonaises, une Espagnole et deux Italiennes, âgées de 116 à 114 ans.