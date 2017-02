VIDÉO - Vous n'en avez jamais vu autant au même endroit, la réserve de Punta Tombo accueille un million de manchots

Non, nous ne sommes pas sur une plage de la Côte d'Azur mi-juillet. Mais en Argentine, sur l'Aire naturelle protégée de Punta Tombo. Tous les ans, entre septembre et avril, ce spot abrite la majeure colonie au monde de manchots de Magellan. Placée sur les côtes de l'Atlantique, c'est l'endroit choisi par ces oiseaux pour migrer et se reproduire. Cette année, plus d'un million d'individus ont migré sur ce site, entouré d'estancias consacrées à la production de laine. Un record selon les autorités.





D'après les scientifiques, ce chiffre exponentiel aurait pour origine l'abondance inhabituelle de petits poissons (sardines et anchois) dans la région. Face à la mer, manchots tâchent le paysage en noir et blanc. Tour à tour, les mâles et les femelles s'occupent de leurs oeufs et partent à la chasse pour chercher de la nourriture. Un spectacle sensationnel offert aux quelques dizaines de curieux qui visitent la réserve chaque année. Et que vous pouvez vous aussi admirer dans notre vidéo (ci-dessus).