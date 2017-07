14-Juillet : pourquoi Calogero a-t-il été choisi pour chanter pour les victimes de l'attentat de Nice ?

Et c'est justement pour le texte que la chanson et son interprète ont été choisis. Ce sont les familles de victimes qui en ont fait la demande auprès de la mairie. De quoi rappeler l'état d'esprit dans lequel ils étaient ce soir de 14-Juillet avant que tout ne chavire. La chanson est aussi une ode au souvenir, se terminant ainsi : "Nous sommes comme des feux d'artifice / Vu qu'on est là pour pas longtemps /Faisons en sorte, tant qu'on existe / De briller dans les yeux des gens / De leur offrir de la lumière / Comme un météore en passant / Car, même si tout est éphémère / On s'en souvient pendant longtemps." Et pour sûr, la mémoire de ceux qui ont péri ce soir de fête n'est pas prête d'être oubliée.