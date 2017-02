Violences faites aux femmes : les victimes présumées de Denis Baupin repartent à l'offensive

C'est une photo qui en dit long. Au premier plan, de gauche à droite, Annie Lahmer, élue écologiste, Sandrine Rousseau, secrétaire nationale adjointe EELV, Elen Debost, conseillère départementale de la Sarthe et Isabelle Attard, députée du Calvados. Ces quatre femmes ont un point commun : voilà un peu moins d'un an, elles accusaient le député d'Europe Ecologie Les Verts Denis Baupin de harcèlement et d'agression sexuelle, dans France Inter et Médiapart. Aujourd'hui, elles prennent la pose, à visage découvert, pour dénoncer le chiffre noir des violences faites aux femmes : 10% des victimes seulement déposent plainte.





Car ce qu'on voit moins, sur cette photo, ce sont les dix autres femmes en arrière-plan, de dos cette fois-ci. Au total, elles sont quatorze sur ce cliché. Comme autant de témoignages recueillis dans l'enquête menée à l'encontre de Denis Baupin, pour des faits pouvant relever de harcèlement sexuel et d'agression sexuelle. Un rapide calcul mental, et on en arrive à cette terrible équation : "14 voix égale 140 femmes ?" Si 10% des victimes restent silencieuses, combien n'ont pas osé rapporter une agression ?