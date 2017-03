60.000 femmes sont excisées en France : "La pratique est bien plus courante qu’on ne le croit"

En France, l’excision est interdite par la loi et les sanctions dissuasives : jusqu’à 20 ans de prison en cas de décès. "Les parents et la famille sont au courant de ce qu’ils risquent, c’est bien pour ça qu’ils profitent des vacances pour faire exciser leurs filles dans leur pays d’origine, détaille Marion Schaefer. Ces familles choisissent d’y recourir pour rentrer dans le moule social et que leur fille puisse se marier par exemple." Une grande majorité de ces jeunes sont ainsi excisées vers l’âge de 15 ans.





Les pays concernés sont nombreux. L’opération est très pratiquée au Mali, en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d’Ivoire mais aussi en Asie du Sud (Indonésie, Malaisie…) et en Afrique du Sud (Colombie, Pérou…). On estime que près de 140 millions de femmes ont subi une mutilation sexuelle dans le monde.