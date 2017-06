67 départements frappés par la canicule

COUP DE CHAUD - En gare de Meaux, la voie ferrée est devenue une véritable fournaise. Et pour cause : la température du rail avoisine les 50 degrés ! La SNCF surveille donc les voies, comme en plein été, pour éviter la dilatation des rails et autres anomalies à mettre sur le compte de la canicule. Autre décor, même constat : ce centre médical reçoit 4 fois plus d'appel que d'habitude, principalement de personnes âgées. En tout, 67 départements ont été placés en alerte canicule.