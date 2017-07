75 ans de la rafle du Vel d'Hiv' : "Cette gifle de ma mère m'a sauvée la vie" témoigne une rescapée

16 juillet 1942, au petit matin. Rachel et sa soeur sont chez leurs grands-parents quand deux agents de police viennent les arrêter. Ce jour, et le lendemain, plus de 13.000 personnes de confession juive sont arrêtées, dont plus de 4.000 enfants. Rachel et sa soeur sont emmenées à la Bellevilloise, dans le XXe arrondissement de Paris, où elles retrouvent leur mère elle aussi arrêtée. Elles sont toutes les trois là, dans ce lieu qui est une étape transitoire avant le Vélodrome d'Hiver dans le XVe.





Rachel se souvient que sa mère avait une bonne intuition à ce moment, qui a été confirmée par une voisine. Elle raconte à LCI : "Une voisine est venue voir ma mère et lui a dit que sa fille de 14 ans a réussi à s’échapper par l’issue de secours. Ma mère se tourne vers nous et nous dit : ‘Si vous essayez de sortir là, vous retournez chez vos grands-parents, et si on revient vous chercher essayez toujours de fuir dans la rue'".