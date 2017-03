Doit-on parler de "journée de la femme" ou de "journée des droits des femmes"?

C’est le 8 mars. Un jour où l’on rappelle que chaque année, près de 200.000 femmes en France se déclarent victimes de violences conjugales. Qu’elles ne sont que 25% à l’Assemblée nationale. Et qu’à travail égal, elles gagnent environ 9% de moins que leurs congénères masculins. Mais c’est aussi une journée où l’on voit fleurir de drôles d’initiatives commerciales, comme cette carte bancaire Caisse d’Épargne imaginée en 2015 par la créatrice de lingerie Chantal Thomass, rose et or, affichant des jambes faméliques de mannequins et des talons hauts - qui doivent être fort désagréables à porter. Ou encore des réductions sur les rouges à lèvres .





Si, pour vous, le 8 mars fait immédiatement référence à la lutte pour les droits des femmes et aux chiffres cités plus haut, vous aurez certainement plutôt tendance à parler de "journée des droits des femmes" ou de "journée internationale des droits des femmes". Si au contraire, cette date vous inspire l’envie d’offrir des fleurs à vos collègues féminines ou de célébrer les cheveux longs et les jupes courtes, vous avez certainement en tête l’expression “journée de la femme”.