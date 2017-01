82 sont toujours vendus en France : la liste noire des médicaments "plus dangereux qu'utiles"

Parmi les nouveaux venus dans cette liste, figurent peut-être des produits présents dans la pharmacie familiale. Le Muxol et le Bosolvon, notamment, utilisés dans les affections bénignes comme les maux de gorge, peuvent entraîner, selon la revue médicale, "des troubles cutanés graves, voire mortels". "Ces effets sont certes rares mais inacceptables pour des médicaments qui ne sont pas efficaces au-delà d’un effet placebo" précise-t-elle encore. Sont également pointés du doigt le Multaq et le Qutenza, la phényléphrine par voie nasale, ou encore plusieurs médicaments contre l’ostéoporose dont le Protelos, qui peut aboutir à des troubles neurologiques et cardiovasculaires, et dans des cas extrêmes pouvant mener au décès du patient.





Cette année pour la première fois, "Prescrire" a aussi choisi d’intégrer à sa liste noire des médicaments commercialisés au moyen d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne. Sont ainsi répertoriés le Lemtrada utilisé contre la sclérose en plaques, l’Actos prescrit dans les cas de diabète ou encore le Brivaness, pour les cas de fibrillation auriculaire.