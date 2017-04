BON APPÉTIT - Ce restaurant de maison de retraite, situé dans le Cantal, n’a rien à envier à un établissement traditionnel. Et l’établissement a fait le choix d’ouvrir ses portes aux habitants, qu’ils soient pensionnaires ou non. L’idéal pour se retrouver et briser la monotonie du quotidien. Et avec un menu complet à 15 euros et une salle chaleureuse, les invités d’un jour sont très vite à leur aise !