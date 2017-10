A bord du mini-marché flottant de Strasbourg

On l’appelle "le maraîcher flottant". Christophe Moeglin fait en effet sa tournée pour vendre ses fruits et légumes… sur l’eau. A bord d’une barque traditionnelle à fond plat de 10 mètres, il peut embarquer jusqu’à 700 kilos ! Prisé au XIXe siècle, on redécouvre aujourd’hui ce mode de transport écologique, économique et bucolique.