A Calais, une benne à ordures pour empêcher les migrants d'accéder aux douches

La mairie, sollicitée par LCI, n’a pas encore répondu. Mais depuis le démantèlement de la Jungle, la municipalité essaie absolument d’éviter tout appel d’air, et d’empêcher pour ça tout dispositif d’aide, qui pourrait amener les migrants à reformer des camps. A l’obligation des soins, elle oppose le dispositif mis en place par l’Etat depuis l’automne, où les migrants sont emmenés vers les CAO, centres d’accueil et d’orientation et proposant des solutions d’hébergement. De Calais, partent ainsi des navettes pour Béthunes et Saint-Omer. D’après l’Etat, ce dispositif fonctionne, et des places sont disponibles. Problème : certains migrants ne souhaitent pas être hébergés à une quarantaine de kilomètres de Calais, préférant tenter chaque nuit de passer en Angleterre. Mais la Ville essaie par tous les moyens d’éviter des points de fixation. Elle s'est déjà opposé à une précédente initiative de l'association de distribuer des repas dans un ancien lieu de stockage.





Alors ce camion-poubelle… n’est peut-être pas très, très légal. Mais illégalité pour illégalité… chacun défend ses intérêts. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas sur le fond du dossier et l’éventuel "délit de solidarité" que le juge des référés se prononcera, mais bien sur le caractère légal ou non de la présence d’un camion-benne pour bloquer l’entrée d’un local. La décision sera connue en fin d’après-midi ou mardi. "La justice tranchera", conclut Didier Degrémont. Et pour le reste du débat... Le dialogue est pour l'instant rompu entre les deux parties. Mais l'association ne compte clairement pas sonner le retraite. "Notre vocation est d’aider les personnes en souffrance et dans le besoin", indique le président. "Donner des douches à quelques migrants, cela ne va pas créer un appel d'air, cela n'a aucun sens". Il se dit prêt à mettre en activité les deux premières douches. L'histoire est loin d'être finie.