FARNIENTE - Tongs, maillots de bain, bouées : sur la plage de Cassis, l'été semble déjà là. Avec un thermomètre qui affiche 21° et un soleil radieux, il serait dommage de se priver. Et ce n'est pas les touristes arrivés cette semaine qui diront le contraire. Pique-nique en bord de mer ou excursion dans les calanques, les activités ne manquent pas quand on est en vacances et que le soleil brille.