À cause d'un bug informatique, ils se pensent acceptés au Capes de maths... alors qu'il n'en est rien

Décrocher le Capes n’est pas une mince affaire : quiconque s’étant déjà frotté à l’exercice en conviendra. On imagine donc la joie de celles et ceux qui, mercredi 5 juillet, ont découvert avoir réussi à décrocher le précieux sésame. Mais pour certains d’entre eux, la joie aura été de courte durée ; de trois heures, précisément. En effet, plusieurs candidats au Capes mathématiques ont, en premier lieu, été acceptés au concours… avant d’être en fait recalés quelques heures plus tard ! Car le bon résultat est celui qui a été publié à 18h, et non 15h…