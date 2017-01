"A force de nous traiter comme des robots, ça va craquer" : à bout, les infirmiers (à nouveau) dans la rue

Alors oui, il y a bien eu "certaines avancées", par exemple sur le registre étudiant. Mais reste le problème de fond, le gros morceau : les conditions de travail, toujours plus compliquées. Chaque jour, se plaignent les professionnels, c’est une nouvelle course contre-la-montre, éreintante, usante, avec une pile de tâches à accomplir, en un temps plus serré, et des moyens toujours plus dosés. "On ne remplace pas les départs en retraite, de moins en moins les congés maternité", souligne Nathalie Depoire. "Ce sous-effectif permanent fait qu’on est sur le fil tous les jours. Pour boucher les trous, on arrive à des choses limites : le cadre va rappeler quelqu’un sur ses congés, ou aller chercher un personnel dans un autre service, alors que même si on a un diplôme polyvalent, c’est compliqué de remplacer quelqu’un en chirurgie cardiaque par exemple."





Tout se tend, craque de partout… va finir par casser. C’est ce que craint la présidente de la CNI. Qui s'en prend une fois encore au "mépris" des autorités : "Il y a eu ce silence de la ministre, incompréhensible, après les vagues de suicides d'infirmiers cet été". "On a l’impression qu’il n’y a que quand il y a un attentat qu’on a droit à un merci, poursuit-elle. On est là, on veut des mesures concrètes et pas que des annonces !"