A Guéret, le dernier photographe n’a pas retrouvé repreneur

RETRAITE - De plus en plus, les campagnes sont sujettes aux disparitions de commerces. Six fédérations de commerçants ont d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme. Dans la Creuse, à Guéret, le dernier photographe de la ville part à la retraite en mars et il n’a pas trouvé de repreneur. Une "catastrophe" pour ses clients.