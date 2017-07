A La Chapelle, 1600 migrants dorment dans la rue dans des conditions sanitaires déplorables

Dormir à proximité des axes de circulation, malgré le vacarme assourdissant. À la porte de la Chapelle, à Paris, c’est un carrefour bouillonnant où chaque pont et chaque terre-plein est un refuge de fortune pour 1600 migrants. Parmi eux, Abdullatif qui (sur)vit ici depuis une semaine : "Ça fait deux jours que je n’ai rien mangé", raconte celui qui a fui la guerre au Darfour. Et d’ajouter : "On me dit que l’Europe, c’est bien. Mais en quoi c’est bien ? Il n’y a rien, ici".





Dans ce quartier, il y a un seul point d’eau pour tout le monde, et les conditions sanitaires sont déplorables. Mais ces campements sont sur le point d’être évacués, une mesure d’urgence indispensable pour les associations.





Le centre humanitaire de La Chapelle est un premier pas pour la demande d’asile, mais aujourd’hui totalement saturé. Le personnel est débordé, et trouver des places en centre d’accueil sur le territoire français est aujourd’hui quasiment mission impossible.