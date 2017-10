A la découverte du château d'Issan, producteur de grands crus classés

Entouré de douves et d'un parc splendide, ce château élégant du XVIe siècle est l'écrin d'un vignoble de 44 hectares. Et son histoire accompagne celle d'une famille danoise, les Cruse. Et à cette époque de l'année, les vendanges battent leur plein. Un rituel essentiel qui va déterminer, tous les ans, la qualité du millésime.