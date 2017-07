À Lacanau, le début des grandes vacances pour les enfants est toujours une fête

VACANCES - La plage de Lacanau est la nouvelle cour de récréation pour ces enfants depuis peu en vacances. Quand on a 10 ans c’est le temps des copains et des copines avec qui des amitiés d’un été se forment, mais aussi parfois la seule occasion de revoir les cousines et les cousins. Autre avantage : les parents sont plus permissifs durant les vacances.