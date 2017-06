À Larrau, le Pays Basque dans toute sa splendeur

PAYS BASQUE - C’est peut-être dans les montagnes de la Soule que le Pays Basque est le plus préservé, le plus authentique. Ici à Larrau, un petit village de montagne, on retrouve l’identité basque partout : à l’apéritif, accompagné de ses chants basques, ainsi qu’à l’heure du repas avec des spécialités locales comme le ris d’agneau et de mousserons.