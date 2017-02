A Nice, une retraitée de 66 ans obligée de loger dans son garage car sa locataire ne veut pas partir

Car Eliane commence à désespérer. Et ne comprend pas comment elle a pu en arriver là. "Je n'ai rien fait pour mériter d'être ici, j'ai beaucoup travaillé", raconte-t-elle. Elle a acheté un appartement en 2005, dans une petite résidence de la rue de l’Arbre-Inférieur. Elle l’avait au début mis en location. Mais quand elle a voulu le récupérer et rompre le bail, la locataire n’a pas voulu partir.





La procédure pour faire partir sa locataire dure depuis quatre ans. Et les factures s’empilent : "Il y a eu quatre avocats et plus de 10.000 euros de frais", raconte la retraitée. D’autant que s’ajoutent maintenant des travaux dans la résidence, à sa charge.