À Nice, une soirée d’hommages empreinte d’émotion

COMMÉMORATIONS - À 22h31 précises, un grand silence a envahi la ville de Nice vendredi soir en hommage à l’attentat de la Promenade des Anglais il y a un an. 86 faisceaux lumineux ont été placés sur la Prom’ et 86 ballons lâchés par les familles, en souvenir des 86 morts de l’attentat de Nice. L’émotion était palpable dans la ville et sur scène, comme en attestent les larmes de Calogero lors de son interprétation de la chanson "Feux d’artifice".