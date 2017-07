À Orly, pagaille à l’aéroport à cause de l’Air Force One de Donald Trump

PERTURBATIONS - Orly-Ouest a été à l’arrêt total en milieu de journée. Ce à cause de l'Air Force One de Donald Trump, qui a mis plus de temps que prévu à décoller. Conséquence : 12 avions de ligne ont notamment été détournés vers l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et les décollages ont pris des retards en cascade. Le chassé-croisé des départs en vacances devrait encore durer tout le week-end dans les aéroports parisiens.