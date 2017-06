À Paris, une marche des fiertés pour réclamer la "PMA pour toutes" et un "meilleur accueil des réfugiés tchétchènes"

"1977-2017 : 40 ans de marche, 40 ans de luttes". Ce texte, accompagné d'une photo d'un poing fermé posté sur parterre arc-en-ciel, illustre l'affiche de la 40ème marche des fiertés parisienne - anciennement Gay pride -. "On va marcher pour la quarantième fois avec beaucoup de conviction, assure Clémence Zamora-Cruz, porte-parole de l'Inter-LGBT, l'association qui organise la Marche. Non seulement pour réclamer des droits mais également pour lutter contre cette homophobie ordinaire et banalisée, y compris dans les médias."





Le mot d'ordre politique de cette année : "La légalisation de la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes, sans condition et sans restriction", aujourd'hui uniquement accessible aux couples hétérosexuels. Emmanuel Macron, au printemps 2017, s'était dit "favorable" à son ouverture "aux couples de lesbiennes et aux femmes célibataires". C'est une question de justice sociale, de lutte contre les discriminations et d'urgence sanitaire", estime Clémence Zamora-Cruz.





En tout, 88 associations et organisations doivent participer à cette marche, dont SOS homophobie, qui place également la légalisation de la PMA au cœur de l'évènement. "On demande au gouvernement un calendrier législatif précis", confirme Joël Deumier, président de SOS homophobie. "Les personnes LGBT attendent la PMA depuis 2013. On va mettre le gouvernement face à ses responsabilités et il ne peut pas tourner les talons et dire : ‘finalement non'. Cette majorité doit travailler et agir."