MISE À L'AMENDE - Plusieurs changements ont été opérés dans le code de la route à partir de ce 1er juillet. Manger ou se maquiller au volant pourra maintenant vous coûter 75€ d’amende et 3 points sur le permis. Regarder un écran coûtera encore plus cher, jusqu’à 1500€ et toujours 3 points sur le permis. Quant aux plaques d’immatriculation non conformes, elles pourront valoir 135€ d’amende aux automobilistes dans ce cas.