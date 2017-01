A partir de six ans, pour les filles ce sont les hommes les "très intelligents"

La règle ne change pas : les stéréotypes liés au sexe commencent très tôt. Selon une étude* de l'université d'Illinois publiée jeudi, les petites filles, à partir de l'âge de six ans très précisément, ont moins tendance à considérer les femmes "brillantes" que les garçons du même âge concernant la gent masculine.





L'un des tests a consisté à raconter aux enfants une histoire courte sur une personne "vraiment très intelligente" sans leur dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme. A cinq ans, garçons et filles ont attribué à part égale leur propre sexe comme étant celui de ce personnage "très intelligent". Mais à six et sept ans, les filles étaient nettement moins nombreuses à faire ce choix que les garçons. Les auteurs ont ensuite demandé aux enfants de deviner qui parmi deux garçons et deux filles, avaient obtenu les meilleures notes à l'école. Toutes les petites filles ont estimé que les filles avaient les meilleures notes, suggérant une distinction entre le fait d'être "brillant" et les performances scolaires, plutôt fondées sur le travail et l'assiduité.