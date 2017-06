A Roissy, les premiers étrangers non admis en France ont comparu au pied des pistes

Le lieu était très contesté et finalement, les audiences ont bel et bien eu lieu, comme prévu. Samedi, les premiers étrangers non admis en France après avoir atterri à l'aéroport de Roissy par un vol international ont en effet comparu au bout des pistes lors d'une audience test, qui s'est déroulée dans une annexe controversée du tribunal de grande instance de Bobigny.





Absence de visa, d'attestation d'accueil ou de billet retour : les six personnes jugées, dont certaines ont comparu valises aux pieds, ne remplissaient pas les conditions d'entrée dans l'espace Schengen.