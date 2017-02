A Sevran, la jeunesse et la police peinent à s’entendre

DIALOGUE IMPOSSIBLE - A Sevran, située non loin d’Aulnay-sous-Bois, les tensions sont fréquentes entre la jeunesse et les policiers. Les grands frères jouent ici un rôle de pacificateur. Devant notre caméra, l’un d’eux explique avoir été humilié et frappé lors d’un contrôle d’identité au pied des tours. Il déplore la pression permanente des contrôles. Les policiers, eux, soutiennent qu’il est de plus en plus difficile de travailler dans les cités et que les actes de rébellion sont nombreux.