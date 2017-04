A Strasbourg, les étudiants en licence rendent copie blanche pour protester contre la sélection en master

"Nous ne sommes pas opposés à la réforme, précise à LCI le représentant du mouvement Romain Gretz, étudiant en licence 3 EP. Le plus grand problème, c’est le changement de règles en cours d'année. De plus, l'université a annoncé la fin de la priorité locale, ce qui signifie que les étudiants de Strasbourg ne sont plus prioritaires sur ceux d'autres universités en France." Le jeune homme de 21 ans précise que la mobilisation "n'est pas pilotée par les syndicats étudiants".





Jeudi matin, une rencontre a été organisée entre l'université de Strasbourg et les représentants de la promotion accompagnés du doyen et des associations étudiantes. Une réunion qui "s'est déroulée dans un respect exemplaire" et au terme de laquelle les étudiants ont cependant fini par obtenir gain de cause. "Un accord a été trouvé en notre faveur, a déclaré Romain Gretz, sans toutefois donner de chiffre. Ca dépendra de nombreux facteurs."