"A vendre, plaque de beurre, à peine entamée. Pas sérieux s'abstenir" : face à la pénurie de beurre, la résistance s'organise (avec humour)

Enfin, la guerre des prix entre les fabricants et les grandes surfaces participent aussi de cette pénurie. Car face à l'explosion de la demande, la production laitière est en baisse, en Nouvelle-Zélande, plus gros exportateur mondial de lait, ainsi qu'en Europe, où la fin des quotas laitiers il y a deux ans avait provoqué une surproduction et donc une chute des cours poussant les éleveurs à réduire leurs tonnages. En conséquence, les prix ont explosé : payé 2.500 euros la tonne en avril 2016, les cours du beurre ont atteint 7.000 euros la tonne l'été dernier.





La hausse a touché de plein fouet l'industrie agroalimentaire qui a vu ses coûts exploser mais n'a pas pu pour autant les transférer dans la grande distribution, qui fixe les prix annuellement.





Forcémenent, une telle situation n'a pu que susciter les commentaires des internautes, sur Twitter. Stoïques face au manque qui commence à se faire sentirj, certains préfèrent traiter ça par l'humour...