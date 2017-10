"Abasourdi" par les accusations d'agression sexuelle d'Alexandra Besson, Pierre Joxe répondra "par écrit" la semaine prochaine

A L'Express, qui lui soumet l'identité de cet ancien ministre, elle confirme qu'il s'agit de Pierre Joxe, ex-ministre de l'Intérieur et de la Défense, et membre du Conseil constitutionnel dans les années 2000. "J'ai eu peur de donner son nom, peur de mettre en cause un homme très respecté, qui a occupé les plus hautes fonctions de l'Etat." Contacté par LCI, Pierre Joxe s'est dit "abasourdi" et a démenti "formellement" ces accusations. "Ce battage invraisemblable me choque beaucoup et je confirme que les allégations me concernant sont fausses", assure le membre du Conseil constitutionnel, figure de la mitterrandie dans les années 80, dans un communiqué transmis à l'AFP dans l'après-midi. "Je m'exprimerai plus longuement à ce sujet et par écrit la semaine prochaine après avoir pris le temps d'analyser les tenants et aboutissants de cette affaire", ajoute-t-il dans sa déclaration à l'AFP.