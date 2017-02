Abdelghani, frère de Mohamed Merah, entame une marche "pour le vivre ensemble et pour cette jeunesse déboussolée"

Quand il ne compose pas le 115 (Samu social), Abdelghani, qui marche 25 à 40 kilomètres par jour, dort à la belle étoile. Parfois, il est logé par le réseau "la Brigade des mères" ou l'association Forces laïques qui le soutiennent. "Je comprends qu'on puisse avoir des préjugés parce que c'est le frère Merah, mais lui qui a vécu au milieu du terrorisme est tellement bien placé pour en parler. Et aujourd'hui, on attend quoi ? Le prochain attentat ? Il faut qu'on prenne conscience qu'il y a Marine Le Pen qui monte", estime Nadia Remadna, fondatrice de la "Brigade des mères". "On le soutient dans son combat pour dénoncer l'islamisme radical", surenchérit Céline Florentino de Forces laïques.