Accès à l’IVG : le Haut conseil à l’égalité demande (à nouveau) la suppression de la double clause de conscience des médecins

Droit réaffirmé, campagnes d’information renforcées, offre de soin étendue… Pour les femmes qui le souhaitent, le chemin vers l’avortement semble moins semé d’embuches qu’auparavant. C’est en tout cas le constat du Haut conseil à l’égalité entre femmes et hommes (HCEfh) qui publie ce mardi 17 janvier, à l’occasion du 42e anniversaire de la loi Veil, un bilan de l’accès à l’IVG en France.





Un rapport qui fait suite à une première alerte, lancée en 2013, lors d’une évaluation catastrophique de la marge de manœuvre des femmes en matière d’interruption volontaire de grossesse. Le HCEfh dénonçait alors la puissance des militants anti-IVG sur internet ainsi que l’absence d’une campagne nationale d’information. Ces obstacles, aujourd’hui, semblent levés pour le Haut conseil, qui se félicite d’un "renforcement de l’arsenal juridique et réglementaire" ainsi que "d’un programme national d’actions" grâce aux lois du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre femmes et hommes et du 26 janvier 2016 sur la modernisation du système de santé.