Accès aux soins des femmes en situation de précarité : il y a urgence

Et les conséquences de cette réalité sociale sont très concrètes. Le Haut conseil les a analysées selon une approche intersectionnelle : c'est-à-dire en prenant en compte des systèmes d'oppression multiples rattachés à la classe sociale, au sexe, ou encore à l'origine.





Il détermine ainsi que, dans les secteurs à forte précarité, comme le nettoyage par exemple, les accidents du travail chez les femmes ont augmenté de 81% depuis 2001. De même, les femmes en situation de précarité ont un suivi gynécologique qui laisse souvent à désirer : elles sont 31%, dans un ménage au revenu inférieur à 2000 € mensuels, à ne pas avoir réalisé un frottis dans les trois dernières années, contre 19% des femmes vivant dans un ménage aux revenus supérieurs. Autre exemple : le tabagisme, facteur de risque cardiovasculaire majeur chez les femmes de 45 à 74 ans. Sachez qu'il est plus important chez les chômeuses (45,4%) que chez les femmes qui travaillent (30,2%).





Parmi les raisons avancées par le Haut conseil pour expliquer cet accès aux soins compliqué, il y a le manque de moyens financiers, bien sûr, les freins culturels et symboliques, aussi, pour les femmes migrantes par exemple, et enfin les conditions de travail : quand on change d'horaire de travail d'une semaine sur l'autre, pas facile d'anticiper les rendez-vous chez le médecin...